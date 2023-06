Olimpia Milano, in tre tengono sulle spine Messina

Hines, Datome e Napier non hanno ancora deciso il proprio futuro.

26-06-2023 11:29

Il tempo dei festeggiamenti per il 30° Scudetto sono già andati in archivio. Ora è tempo di programmare la prossima stagione. Tanti i dubbi da sciogliere per coach Messina, soprattutto per quanto concerne il futuro di tre uomini chiave come Hines, Datome e Napier.

La società biancorossa punta a trattenerli tutti e tre, considerata la grande stima che coach Messina ha in loro ma, ognuno, ha preso del tempo. Napier è stato molto chiaro: “Mi trovo bene a Milano ma devo parlare con la mia famiglia del futuro”. Deve capire se restare in Europa (quindi a Milano) o tornare negli Stati Uniti. Hines e Datome, invece, ne fanno più una questione di età. Il primo, 36 anni, è apparso in affanno fisico per buona parte dell’ultima stagione. Datome, 35 anni, ha avuto tanti problemi fisici, anche se è poi risultato l’MVP della finale con la Virtus Bologna.