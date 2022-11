Olimpia Milano, l'ex Rodriguez: "Pesa non aver vinto l'Eurolega"

02-11-2022 21:11

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Sergio Rodriguez non ha potuto non raccontare le sue emozioni in vista del match di domani sera (palla a due alle ore 20:30), quando ci sarà il faccia a faccia tra l’Olimpia Milano e il Real Madrid in Eurolega: “Sono molto emozionato, sarà il ritorno a casa mia; in tre anni abbiamo vissuto esperienze di ogni tipo, momenti belli e altri più duri, come quelli della pandemia. Tutto ciò ha rafforzato il legame con la città e con l’Olimpia“.

Per Rodriguez però nessuna rottura con l’Olimpia Milano, e lo spagnolo ci tiene a sottolinearlo: “Nessuna frizione con la società: sapevo che l’intenzione era quella di confermarmi, ma ho sempre preferito parlarne a fine stagione. Poi è arrivata la proposta del Real, in quel momento era l’opzione migliore, anche per la mia famiglia, ma non è stato semplice interrompere con Milano“.

Rodriguez ha vinto con l’Olimpia Milano ma non mancano i rimpianti: “Lo scudetto conquistato quest’anno ha rappresentato una grande gioia, con un gruppo straordinario. Non aver portato a casa l’Eurolega pesa parecchio, e ripenso innanzitutto alla sconfitta in semifinale col Barcellona nelle Final Four di Colonia 2021. Lo scorso anno eravamo meno pronti per diverse ragioni, ma siamo stati eliminati dalla squadra che avrebbe poi vinto“.