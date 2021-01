Olimpia Milano, le parole di Ettore Messina

Dopo la vittoria in Eurolega per 84-70 sul campo dell’ALBA Berlin, coach Ettore Messina ha commentato la settima vittoria inn trasferta in questa stagione:

“Non è mai facile vincere contro l’ALBA Berlin, perchè è una squadra che gioca sempre una qualità di pallacanestro molto alta. Voglio complimentarmi con i ragazzi per un motivo semplice, siamo partiti male, sembravamo vuoti e abbiamo sbagliato anche diversi tiri liberi, persino con Zac LeDay che è uomo da 90& solitamente. In quel momento, abbiamo mantenuto calma e conncentrazione, il secondo quintetto quando è entrato ha cambiato la partita e lentamente, gradualmente, ci siamo ritrovati su tutti e due i lati del campo. Abbiamo mantenuto la concentrazione e non era facile in questa situazione. Adessoo ci prepariamo alla prossima partita, che sarà molto difficile. Il calendario resta duro, ma vale per tutti, ora cerchiamo solo di prepararci alla prossima, perchè in Eurolega non puoi mai dare niente per scontato. Voglio però augurare il meglio a coach Aito, un allenatore leggendario per la mia generazione: spero torni in panchina immediatamente”

OMNISPORT | 14-01-2021 22:50