Olimpia Milano, Melli non si tira indietro: “Vogliamo le Final Four”

14-01-2022 17:15

A quasi un mese di distanza dall’ultimo match giocato in Eurolega, l’Olimpia Milano è tornata a giocare la massima competizione continentale in grande stile sbancando il campo della capolista Barcellona.

Il risultato acquisito in Catalogna ha ridato fiducia e rilanciato le ambizioni degli uomini di coach Messina i quali, come ha confermato Nicolò Melli, da qui a fine stagione faranno di tutti per tornare tra le migliori quattro d’Europa.

“La squadra è costruita per riproporsi su certi palcoscenici, andiamo in palestra tutti i giorni per l’obiettivo più alto, come tutti in Eurolega. Vogliamo tornare alle Final Four, c’è ancora amaro in bocca per come è finita. È uno degli obiettivi della stagione” ha dichiarato l’ex Mavs e Pelicans a Tutti Convocati su Radio 24.

In quest’ottica, il successo conquistato martedì al Palau Blaugrana rappresenta certamente un viatico fondamentale.

“Vittoria che dà grande spirito e grande forza. Fa piacere portare questo entusiasmo nei tifosi, partite come quelle dell’altra sera appassionano anche i non tifosi dell’Olimpia Milano” ha detto Melli prima di approfondire il tema di un calendario sempre più serrato.

“Se spaventa? Siam tutti sulla stessa barca, chiaro che sarebbe meglio avere più giorni tra una partita e l’altra, abbiamo un roster profondo, tutti devono fare la propria parte, ma possiamo tenere un ritmo alto” ha sostenuto il numero 9 milanese, apparso con le idee piuttosto chiare anche riguardo alla salute del basket nostrano

“Come ho ritrovato basket italiano? C’è differenza netta tra le prime 4-5 squadre e il resto, c’è da ammetterlo, ma il livello di quelle 4-5 è alto, ci sono squadre che giocano Eurocup con ottimi risultati. La Virtus Bologna è la squadra da detronizzare quest’anno” ha chiosato Melli.

