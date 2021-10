Olimpia Milano, Pozzecco e Messina elogiano la squadra

24-10-2021 12:43

Altra vittoria per l’Olimpia Milano, questa volta in campionato e contro la Fortitudo Bologna. A fine match Ettore Messina e il suo assistant coach Pozzecco hanno riconosciuto la difficoltà della sfida e elogiato la prestazione di squadra.

Messina ha infatti spiegato: “Siamo molto contenti di aver vinto su un campo molto ostico una partita difficile soprattutto perché la nostra intenzione era quella di contenere il minutaggio di Sergio Rodriguez e Shavon Shields. Soprattutto Shields: ha giocato minuti chirurgici che ci hanno aiutato a vincere la partita ed è quello che volevamo”.

Pozzecco ha invece aggiunto: “Voglio dire che stiamo lavorando bene, con disciplina e tanta disponibilità da parte dei giocatori. Coach Messina ha costruito una filosofia precisa, in cui ogni giorno si lavora perché tutto funzioni nel modo migliore possibile. La nostra stagione si sviluppa lungo un percorso complicato. Ne ero consapevole da avversario, sapevo quanto Milano dovesse misurarsi con un percorso complesso, ma non pensavo lo fosse così tanto. Giochiamo tanto, i ritmi sono frenetici, ma per fortuna abbiamo tanta disponibilità e serietà nei nostri giocatori e per questo finora abbiamo superato le difficoltà. Sapevamo che questa gara di Bologna sarebbe stata difficile e lo è stata. Ma abbiamo giocato più o meno la partita che volevamo, forse l’unico rammarico è non essere riusciti a chiuderla quando potevamo, ma giocando così tanto, ogni due giorni, è difficile trovare l’energia fisica e mentale necessaria per riuscirci”.

