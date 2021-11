Olimpia Milano, tegola Mitoglou: il greco deve operarsi

18-11-2021 14:03

Oltre il danno la beffa per l’Olimpia Milano. La squadra di Ettore Messina è incappata in un brutto k.o in Eurolega contro Kazan e inoltre ora dovrà rinunciare anche al greco Dinos Mitoglu.

Questo l’annuncio del club: “La Pallacanestro Olimpia Milano comunica che Dinos Mitoglou, a seguito di un trauma distorsivo avvenuto durante il secondo tempo della partita di Kazan, ha riportato la frattura del quinto metatarso del piede sinistro, per il trattamento della quale si renderà necessario intervento di osteosintesi chirurgica, che verrà effettuato nei prossimi giorni”.

