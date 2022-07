Olimpia Milano, ufficiale l’addio di Sergio Rodriguez

01-07-2022 11:33

Era nell’aria e ora è ufficiale: Sergio Rodriguez lascia l’Olimpia Milano. Lo spagnolo, arrivato nel 2019, saluta dunque l’Armani Exchange dopo aver messo le mani sullo scudetto 2022, ultimo dei quattro trofei conquistati nel suo triennio in Lombardia.

A dare l’annuncio della separazione è stato lo stesso club meneghino che, attraverso un lungo comunicato rilasciato in mattinata, ha ripercorso la storia di Rodríguez in biancorosso ringraziandolo ufficialmente per quanto fatto dal 2019 a oggi.

“La Pallacanestro Olimpia Milano ringrazia Sergio Rodriguez per tutto quello che ha fatto e significato in questi tre anni trascorsi insieme e augura a lui e alla sua famiglia tutto il meglio possibile nel futuro” si legge nella nota della società milanese.

“Durante le sue tre stagioni a Milano, Sergio Rodriguez ha vinto lo scudetto 2022, la Coppa Italia 2021 e 2022, la Supercoppa 2020, ha superato le 300 presenze in EuroLeague, i 3.000 punti, le 500 triple, i 1.500 assist. Ha giocato oltre 100 partite di EuroLeague con l’Olimpia (terzo di sempre), è primo di squadra di sempre per triple segnate e assist, è diventato il terzo realizzatore di club dopo Bob McAdoo e Vlado Micov” prosegue il comunicato spiegando l’impatto avuto dal cestista iberico sotto la Madonnina.

“Soprattutto, ha aiutato la squadra a raggiungere la prima Final Four di EuroLeague dal 1992. E, ancora più importante dei numeri e delle vittorie, Sergio Rodriguez ha aperto una strada, convalidato il nuovo corso dell’Olimpia conferendogli, con il suo arrivo, una credibilità internazionale”.