Olimpia Milano ufficializza il nuovo play: ecco Napier

Originario del Massachusetts e classe ’91, sarà l’ex dei Capitanes de Ciudad de Mexico della G-League ad aiutare il team milanese fino alla fine della stagione nel raggiungimento degli obiettivi.

28-01-2023 19:41

Dopo l’infortunio di Pangos Milano si è mossa sul mercato ed ha messo sotto contratto fino a fine stagione il play Shabazz Napier.

Così il general manager Christos Stavropoulos: “Si avvicina la parte decisiva della stagione e abbiamo ritenuto opportuno arruolare un giocatore con le caratteristiche di Napier in un ruolo in cui abbiamo avuto parecchi infortuni ed oltretutto fortemente motivato”.

Lo stesso Napier afferma: “Sono entusiasta di poter giocare con questo club, di essere allenato da un grande staff e di avere accanto giocatori di un certo livello, farò di tutto per dare una mano alla squadra e poter celebrare di fronte ai tifosi dell’Olimpia il maggior numero di successi possibile”.