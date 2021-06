Olimpia Milano: ufficializzato Davide Alviti

L’Olimpia Milano ha annunciato di aver raggiunto un accordo per tre anni con Davide Alviti, nato a Alatri, il 5 novembre 1996, 2.00 di statura, ala, proveniente dalla Pallacanestro Trieste.

“Seguivamo da tempo Davide Alviti – dice il general manager dell’Olimpia, Christos Stavropoulos – e pensiamo che arrivi da noi nel momento giusto della sua carriera. E’ un ragazzo in crescita, che ha taglia fisica, tiro e lo spirito giusto per far parte del nostro gruppo”.

“Sono emozionato, contentissimo di vivere questa sfida. Milano è il top del top, sono incredibilmente motivato perché si apre un capitolo nuovo della mia vita. Voglio aiutare l’Olimpia e non vedo l’ora di poterlo fare”, dice Alviti.

