Olimpia ok col Pana, Messina: “Bella vittoria contro una squadra ostica per noi”

14-12-2021 23:39

Milano trova la seconda vittoria consecutiva in Eurolega dopo quella contro il Monaco e ora, giovedì, avrà l’occasione contro il Real di accorciare in classifica proprio sui blancos, vittoriosi in serata contro l’Alba Berlino.

Per riuscire in questa missione, sarà essenziale replicare il secondo tempo della sfida contro il Panathinaikos, frangente della gara in cui, sia in difesa che in attacco, l’Olimpia ha travolto gli avversari.

“I ragazzi hanno giocato duro e hanno ottenuto una bella vittoria, contro una squadra solitamente ostica per noi. Lo scorso anno avevamo perso due volte, squadra con taglia fisica e ti elimina il gioco interno con la difesa a zona” ha dichiarato in conferenza stampa coach Ettore Messina congratulandosi coi suoi giocatori.

“Ci sono serviti 20 minuti per adeguarci, nel secondo tempo la nostra aggressività difensiva è salita di tono e anche in attacco una migliore circolazione di palla. Hall un secondo tempo di alto livello, ma in tanti hanno dato una mano. Ora ci prepariamo per la partita di giovedì. Dò per acquisito un certo livello difensivo, anche se non è scontato, però abbiamo avuto una maggiore fluidità e questo è importante”.

Chiosa finale sull’impatto sempre più decisivo di Troy Daniels.

“Mi sembra ci sta mettendo un diverso livello di fisicità e abitudine al contatto, sta prendendo un po’ di fiducia. Tiratore è sempre stato, ma sta facendo tante altre piccole cose. Non ha ancora il ritmo partita, dopo un po’ di minuti ha chiesto il cambio. Sono sicuro potrà migliorare e darci una mano importante” ha affermato l’allenatore siciliano.

OMNISPORT