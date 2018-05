Olimpia, Pianigiani: "Serve tranquillità".

Inizia col piede sbagliato l'avventura dell'Olimpia in semifinale. In gara 1, vittoria di Brescia al Forum. Pianigiani, nel post partita, è lucido nell'analizzare la sconfitta: "Abbiamo pagato troppo errori di esecuzione, tiri facili da sotto. Contro una squadra ostica e ruvida come loro è difficile inseguire per tutti i 40’, anche se dopo abbiamo anche messo alcuni dei nostri tiri, pur non mantenendo l’inerzia quando abbiamo fatto le cose importanti”.

Il coach biancorosso guarda avanti: "Sabato dovremo essere meno nervosi come all’inizio, e difendendo con più durezza, non restando soft come nel primo quarto dove a lungo non abbiamo speso neanche un fallo. Al contrario dovremo essere più tranquilli, una tranquillità che ho cercato di imprimere nei ragazzi già all’intervallo: hanno tanta voglia di fare bene".

SPORTAL.IT | 25-05-2018 07:20