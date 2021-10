Olimpia, Pozzecco presenta il derby con Varese

Il vice di Ettore Messina, Pozzecco ha parlato della sfida con Varese(oggi alle 17), sua ex squadra.

“Varese è una squadra che ha cambiato tanto e come tante altre è un cantiere aperto, però ha già un’identità precisa, i suoi giocatori sanno cosa fare, dove vogliono andare e come, con un leader riconosciuto che è Alessandro Gentile, attorno a cui ruotano elementi interessanti come John Egubnu. L’assenza del playmaker Trey Kell ha inciso, ma anche grazie al suo ritorno Varese è una squadra destinata a crescere. Noi dobbiamo recuperare le energie fisiche e mentali per giocare con continuità, pur consapevoli che dopo 48 ore avremo un’altra gara molto difficile”.

