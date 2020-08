Olimpia-Reyer, vittoria biancorossa

Amichevole di lusso a Cagliari tra Olimpia e Reyer. Per gli uomini di coach De Raffaele un test di alto livello fisico contro una squadra di grande talento. Certamente una partita utile per testare l’impatto fisico in una sfida di caratura europea. La gara ha regalato spettacolo con difese di qualità e grande intensità: hanno vinto i biancorossi 81-78 ai supplementari.

.Umana Reyer: Casarin 5, Stone, Bramos 18, Tonut 16, De Nicolao 3, Vidmar 4, Chappell 2, Mazzola 8, Fotu 6, D’Ercole ne, Cerella 2, Watt 14. All. De Raffaele

A|X Armani Exchange Milano: Punter 19, Leday 9, Moretti, Micov 6, Moraschini 2, Roll 2, Rodriguez 8, Tarczewski 6, Biligha, Cinciarini ne, Delaney 7, Shields 9, Brooks, Hines 10, Datome 5. All. Messina

OMNISPORT | 22-08-2020 08:49