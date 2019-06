Olimpiadi 2026, Benetton: "Occasione straordinaria"

Le Olimpiadi invernali del 2026 sono state assegnate a Milano e Cortina e Alessandro Benetton, Presidente di Fondazione Cortina 2021, non può che sottolineare il suo grande entusiasmo.

"Sono felice ed orgoglioso per Cortina e per Milano: questo è un giorno memorabile per l'Italia – ha dichiarato -. Poter organizzare i Giochi Olimpici Invernali del 2026 è un grandissimo successo per tutto il sistema Paese che è riuscito a fare squadra e ad essere protagonista sulla scena mondiale. E' un'occasione straordinaria per Cortina e il suo territorio che potranno così beneficiare, dopo i Campionati del Mondo di Sci alpino del 2021, di un ulteriore volano di crescita e sviluppo".

"Il nostro Paese deve ritrovare entusiasmo – ha aggiunto Benetton -, i giovani hanno bisogno di obiettivi ambiziosi verso cui indirizzare le loro energie e le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 rappresentano un'occasione unica per guardare con fiducia al futuro e ripensare i nostri modelli di vita in città e sulle nostre montagne. L'impegno per la sostenibilità – per noi da tempo un mantra – deve divenire costume di tutti. Abbiamo davanti una grande sfida, ma a Cortina non partiamo da zero: per il 2021 ci sono già impianti pronti e nuovi collegamenti, c'è fermento tra le categorie economiche che stanno facendo importanti investimenti per rinnovare l'offerta turistica, ma soprattutto abbiamo messo in piedi una squadra di giovani esperti nella gestione di grandi eventi che rappresenteranno la nostra eredità più significativa, quella culturale".

"I miei complimenti a Giovanni Malagò e a tutti i protagonisti di questa straordinaria avventura ed in particolare a Luca Zaia per la determinazione con cui ha avviato questo percorso così virtuoso", ha concluso Benetton.

SPORTAL.IT | 24-06-2019 21:05