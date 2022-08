Olimpiadi 2028, a Los Angeles potrebbero esserci i motori

02-08-2022 19:19

Come riportato dal portale Cricbuzz, ci sarebbero ben nove sport in corsa per entrare nel programma delle Olimpiadi 2028 a Los Angeles e tra queste c’è anche la possibilità di vedere tra sei anni i motori (quattro ruote, anche se non è specificata la tipologia di competizione).

I nove sport sarebbero: cricket, break dance, baseball/softball, flag football, lacrosse, karate, kickboxing, squash e appunto motorsport. Le regole però sono chiare: le Federazioni interessate devono inviare una presentazione ufficiale al Cio entro la fine di agosto, col Comitato olimpico internazionale prenderà poi una decisione definitiva nel 2023.

La Fia avrebbe dunque inviato la propria richiesta al Cio. Non si sa ancora di quale sport legato ai motori si tratti ma sicuramente sulle quattro ruote, visto che la Fim (la Federazione internazionale del motociclismo) non viene citata da “Cricbuzz”. In caso di accordo, sarebbe un’innovazione incredibile per le Olimpiadi estive e allo stesso tempo per il mondo dei motori.