17-02-2022 08:28

Niente da fare. Anche nella combinata, la stella di Mikaela Shiffrin non ha brillato. Dopo una buona discesa, la campionessa statunitense ha inforcato nella prova di slalom.

“Non so davvero cosa non abbia funzionato nelle mie gare. Pensavo di avere il giusto ritmo. Non stavo andando neanche al 100% ma non è andata neanche così. Non so davvero cosa dire”, le sue parole a Eurosport.

OMNISPORT