Olimpiadi invernali, nessuna star NHL presente a Pechino 2022

03-02-2022 15:00

Sarà un’edizione dei Giochi Invernali decisamente particolare per quanto concerne il torneo di hockey su ghiaccio. A Pechino 2022 non ci sarà nessuna delle stelle dell’NHL. Una decisione che la massima lega americana ha preso al termine di attenta valutazione

Pechino 2022, l’NHL non fa eccezioni

Nessuna stella dell’NHL, massima lega professionistica di hockey ghiaccio, sarà presente ai Giochi Invernali di Pechino. La National Hockey League ha, infatti, raggiunto un accordo con l’associazione giocatori per impedire a chiunque dei giocatori sotto contratto con franchigie NHL di partecipare alla prossima edizione dei Giochi Invernali, in programma a Pechino dal 4 al 20 febbraio.

Una decisione complicata, dovuta alla situazione pandemica che ha costretto l’NHL a rinviare tantissime partite e a stoppare in anticipo la regular season. Considerati i tanti problemi legati al Covid-19, l’NHL ha preferito non rischiare ulteriormente. La rinuncia ufficiale è arrivata con un comunicato da parte di Gary Bettman, commissioner NHL:

“Abbiamo aspettato il più a lungo possibile per prendere questa decisione esplorando ogni opzione disponibile per consentire ai nostri giocatori di partecipare ai Giochi Olimpici Invernali del 2022. Sfortunatamente, data la lunga interruzione della stagione regolare NHL causata dal Covid, la partecipazione alle Olimpiadi non è più possibile”.

Pechino 2022, il pensiero dei giocatori

L’associazione giocatori ha accettato la decisione della NHL. La priorità alla stagione in corso, tutto pur di arrivare alla fine del torneo NHL. “Sarebbe stato grandioso per l’hockey che tutti i giocatori NHL fossero andati a Pechino ma, da quello che vedo, questa è la decisione giusta”, le parole di Jonathan Toews dei Chicago Blackhawks.

Decisamente triste Sidney Crosby, All Star dei Pittsburgh Penguins: “Pensavamo di poter andare questa volta. Queste sono opportunità che non capitano tante volte nella tua carriera”. Già assenti a PyeongChang 2018, i giocatori sotto contratto con franchigie NHL hanno disputato, ad oggi, cinque edizioni delle Olimpiadi Invernali (dal 1998 al 2014). La speranza è che siano presenti a Milano-Cortina 2026.

Chi ci sarà a Pechino 2022?

Certa l’assenza delle superstar dell’NHL, i roster delle varie nazionali impegnate a Pechino 2022 vedrà la presenza di giocatori che giocano in tornei al di fuori del mondo NHL. Spazio quindi a giocatori delle leghe minori americane e a giocatori proveniente da altre leghe come la KHL (massima lega di hockey ghiaccio della Russia).

Curiosamente sarà proprio la KHL a permettere alla nazionale statunitense di presentarsi a Pechino 2022 con un roster di buon livello. Ci sarà, ad esempio, Brian O’Neil. Alla sua sesta stagione nella Kontinental Hockey League, ha già partecipato ai Giochi Invernali di PyeongChang nel 2018.

