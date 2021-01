Olimpiadi, le rassicurazioni del portavoce CIO

Nelle ultime ore, l’articolo del “Times” sulla possibile cancellazione dei Giochi ha gettato il mondo dello sport nel caos.

Dal Giappone sono arrivate rassicurazioni e nelle ultime ore ha parlato anche il portavoce del CIO, Mark Adams a Eurosport UK.

“Siamo fiduciosi – ha detto – alle Olimpiadi mancano ancora più di sei mesi, stiamo lavorando per avere i giochi e ci aspettiamo che ci siano”.

Un incoraggiamento è arrivato anche per gli atleti: “Dico di continuare ad allenarsi così, lato nostro mi metto una mano sul cuore per dire che stiamo lavorando per avere dei Giochi completi con il pubblico”.

OMNISPORT | 22-01-2021 21:40