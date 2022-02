Olimpiadi, Malagò sull'oro nel curling: "Come Jacobs, è storia"

08-02-2022 19:04

L’Italia ha scoperto il curling grazie all’impresa di Mosaner e Constantini, vincitori della medaglia d’oro alle Olimpiadi. Il Presidente del CONI Giovanni Malagò ha elogiato questo straordinario successo con un paragone di eccellenza: “E’ un oro che passa alla storia come quello di Jacobs. Grazie Stefania, grazie Amos. Siete l’orgoglio d’Italia. Non avete vinto le Olimpiadi, le avete stravinte! Guidati da una grande Violetta Caldart, siete stati formidabili nella vostra semplicità: intesa, solidità e affiatamento dovrebbero essere prese ad esempio dall’intero Paese”.

Il numero uno del CONI ha continuato dicendo: “I vostri sorrisi e la vostra serenità sono stati il più bel messaggio per chi vi ha seguito da casa. Oggi voi rappresentate l’immagine che tutti noi sogniamo dell’Italia. Complimenti alla Federazione e al Presidente Gios che vi ha sostenuto e che finora ci sta dando soddisfazioni incredibili”.

Non poteva mancare da parte di Malagò un suo intervento anche per l’argento di Federico Pellegrino nello sci di fondo: “Un grande abbraccio anche a Federico Pellegrino che non tradisce mai e si è confermato un vero leader della sua disciplina. Il suo argento è l’ennesima conferma che vincere ai Giochi non è assolutamente facile. Siamo a sette medaglie in sei sport differenti. Poliedrici come sempre e come quasi nessun altro. Aspettatemi che presto tornerò in mezzo a voi. Viva lo sport, viva l’Italia!”.

OMNISPORT