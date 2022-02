Oman, Gaviria si sblocca dopo sei mesi: “Sapevo di aver bisogno di una vittoria”

10-02-2022 14:57

Torna a sorridere Fernando Gaviria. Il colombiano dell’UAE Team Emirates ha infatti conquistato la prima tappa del Tour of Oman imponendosi davanti a Mark Cavendish e Kaden Groves, avversari molto temibili che però non gli hanno impedito di far sua una vittoria che rincorreva ormai da sei mesi.

“Volevo davvero vincere alcune tappe qui, ho messo pressione su me stesso e nella mia testa sapevo di aver bisogno di una vittoria” ha dichiarato il velocista sudamericano dopo l’arrivo

“La scorsa settimana in Arabia Saudita ci sono andato vicino, quindi riuscire a vincere oggi è stato fantastico. La squadra ha fatto un ottimo lavoro, hanno lavorato come una grande famiglia e mi hanno accompagnato perfettamente” ha proseguito Gaviria, intenzionato ora a non fermarsi qui.

“Sono davvero felice di essere qui in Oman in questo bellissimo paese e sono affamato di altre vittorie. Vediamo come staranno le gambe e puntiamo ad altri buoni risultati in questa settimana”.

OMNISPORT