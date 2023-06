Omoruyi, sempre più italia: “Sylla il mio idolo, voglio continuare a crescere”

La schiacciatrice azzurra si sta ritagliando un posto importante nella formazione di coach Mazzanti a suon di punti in Volley Nations League.

26-06-2023 11:14

Qualche settimana fa ha salutato la Unet E-Work e firmato con Chieri, salvo poi essere convocata da coach Mazzanti per la Volley Nations League, e lei ha risposto presente: Loveth Omoruyi sembra sempre più coinvolta nel progetto azzurro.

L’ultima stagione a Busto le ha dato sicurezze, le due precedenti a Conegliano l’hanno vista partecipe di tanti successi seppur vissuti spesso dalla panchina, ora, però, sembra davvero giunto il momento di spiccare il volo.

Intervistata da “La Gazzetta dello Sport”, ha raccontato le sue emozioni e le sue ambizioni in questo percorso che continua a vederla crescere partita dopo partita.

“Brasile, Canada, Croazia, Giappone sono le squadre del nostro prossimo girone di Nations League, prima della finali eight, non sarà facile, anzi è un gruppo tosto, ma noi stiamo crescendo e il nostro gioco lo dimostra, vogliamo giocarcelo al meglio”.

“Bisogna lavorare sulla continuità – prosegue Lolly – tante volte siamo arrivate al tie-break in queste partite (ben 5 su 8) ma abbiamo quasi sempre vinto (4 su 5) questo significa che la squadra nei momenti più importanti non molla, dobbiamo però riuscire a chiudere le partite quando è il momento di chiuderle”.

E ancora: “Sto giocando con continuità per la prima volta in nazionale ma la sto vivendo in maniera serena, il mio idolo è Sylla, con lei ho anche una bella amicizia nata ai tempi di Conegliano, mi piace la sua grinta e come trasmette la sua passione, anche se abbiamo un atteggiamento completamente diverso. Il mio obiettivo? È presto per parlare di Europeo e di torneo pre olimpico, per ora siamo concentrate sulla VNL, ma è chiaro che vorrei mettere Mazzanti in difficoltà il più possibile, io voglio continuare a crescere, giocare a livello internazionale e vincere”.