Open Var, l’Aia ammette errore su gol Frattesi e annuncia i provvedimenti

La sentenza dell'Aia sulla mancata concessione del fallo per l'intervento di Bastoni su Duda che ha portato al gol vittoria dell'Inter sul Verona

08-01-2024 09:46

Anche l’Aia boccia l’arbitraggio del duo Fabbri-Nasca (Var) cui era stata affidata la direzione di Inter-Verona. Nel corso di Open Var, Andrea Gervasoni, ex fischietto e ora assistente del designatore Gianluca Rocchi, esce allo scoperto: la mancata concessione del fallo per l’intervento di Bastoni su Duda, che ha poi portato al 2-1 dei nerazzurri nel finale di partita, è ritenuta un errore.

Inter-Verona 2-1: il gol vittoria di Frattesi era da annullare

In attesa dell’audio del Var, che sarà reso noto soltanto tra una settimana, ad Open Var, il programma di approfondimento in onda su Dazn, non si poteva non affrontare l’attualità. E in particolare quel contatto tra Bastoni e Duda in Inter-Verona da cui è scaturito il 2-1 dei nerazzurri griffato Frattesi. “Se era un errore? Assolutamente sì. Analizzeremo l’episodio di Milano per capire il mancato intervento – ha dichiarato Gervasoni -. Parleremo con il Var Nasca per capire se ha ritenuto l’intervento di Bastoni un body check, mentre è lui che colpisce intenzionalmente con il corpo dell’avversario”. Quindi la sentenza: “Il gol dell’Inter era da annullare”.

Provvedimenti in arrivo: Nasca sarà ‘retrocesso’ in Serie B

Gervasoni continua spiegando che “come in tutte le squadre arrivano momenti complicati, per cui bisogna abbassare la testa e continuare a lavorare”. Di Nasca dice: “Vogliamo dargli tranquillità, ecco perché farà qualche passaggio in Serie B, come sempre successo per arbitri, assistenti e varisti”. L’obiettivo, afferma l’assistente di Rocchi, è “recuperarlo in vista del resto della stagione, vediamo come reagisce”.

Si parla poi anche di un altro episodio che vede l’Inter protagonista, quello della possibile spinta di Bisseck su Strootman in occasione del gol dei lombardi contro il Genoa nel precedente turno. “In caso di una spinta a due mani il Var deve richiamare. In un’occasione come questa, dunque, l’arbitro va richiamato e penso che avrebbe annullato la rete. Doveva esserci il check”.

La giornata nera degli arbitri: errore anche in Sassuolo-Fiorentina

La 19a giornata è di quelle da dimenticare per gli arbitri. Insomma, il Var avrà anche apportato miglioramenti, ma continuano a registrarti errori di grave entità. Non solo in Inter-Verona, ma anche in Sassuolo-Fiorentina. “Quando arrivano momenti complicati, bisogna lavorare di più – aggiunge Gervasoni -. Anche il gol annullato al Sassuolo per fuorigioco attivo di Matheus Henrique è un errore”.