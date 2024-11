Open Var: l'Aia ammette errori in Monza-Milan, giallo per Verona-Roma, manca l'audio sul gol contestato

Sono 2 gli errori commessi da Feliciani in occasione del gol annullato a Mota in Monza-Roma, l'analisi di Di Liberatore. Tutti gli episodi controversi

Non poteva non avere un ruolo centrale il gol di Dany Mota annullato in Monza-Milan nel consueto appuntamento con Open Var, l’approfondimento settimanale andato in onda su Dazn al termine del posticipo tra Inter e Venezia. Giallo in Verona-Roma: vi spieghiamo che cosa è successo.

Monza-Milan: chiarezza sulla rete annullata a Mota

A inizio partita il Monza ha segnato con Dany Mota, ma poi il gol è stato annullato dall’arbitro Feliciani per una precedente e leggera trattenuta di Bondo su Theo Hernandez su cui non era in un primo momento intervenuto. Al componente della CAN Elenito Di Liberatore non resta che riconoscere l’errore, anzi il doppio errore commesso dal fischietto.

“Si tratta di due errori di campo. Il contatto è leggero, da non sanzionare. E poi c’è quello del timing: se il contatto fosse stato sanzionato subito, si sarebbe parlato di fallo sbagliato. Invece così il tempo si è dilatato, dunque noi abbiamo costruito questa situazione”. Nessuna responsabilità per il Var. “Non può intervenire, perché un minimo di contatto c’era”.

Giallo in Verona-Roma: manca l’audio sul gol del 2-1

Proteste della Roma per il gol del 2-1 del Verona firmato da Magnani. Mancano gli audio degli arbitri e della sala Var e Dazn trasmette solo l’analisi dell’esperto Luca Marelli, per il quale la rete degli scaligeri era da annullare a causa del fallo commesso dal difensore gialloblù ai danni di Ndicka, colpito con una gomitata.

Non solo: c’è anche un’altra infrazione. Nella stessa azione Kastanos blocca irregolarmente l’uscita di Svilar. Insomma, una doppia svista nella partita del Bentegodi diretta da Matteo Marcenaro.

Gli altri episodi: Udinese-Juventus e Lecce-Fiorentina

Giusta, invece, la scelta di non assegnare il gol a Davis in Udinese-Juventus. Arbitro e Var, infatti, hanno punito l’attaccante friulano per la spinta su Gatti: “Hanno atteso in modo corretta: l’episodio è stato letto in maniera coerente”. Si chiude con Lecce-Fiorentina e la rete annullata ai giallorossi.

“Ci troviamo a ridosso dell’area di rigore e in questo caso la comunicazione dell’arbitro è nel segno della lucidità. Aspetta perché qualcosa potrebbe accadere, quindi torna indietro e fischia il fallo”. Di Liberatore chiosa: “Il timing è utile quando facilita l’intervento del Var”.