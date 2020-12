Operazione-riuscita-messi-supera-peleoperazione-riuscita-messi-supera-pele

Nella netta vittoria del Barcellona ai danni del Valladolid (3-0 il finale), Messi ha trovato la 644a rete con la casacca del Barcellona. Un gol storico che permette alla Pulce di superare un certo Pelé.

Il gol al Valladolid comporta il sorpasso, da parte dell’argentino, ai danni del brasiliano. Messi è ora a quota 644, una rete in più di quanti realizzati da Pelé con la casacca del Santos dal 1957 al 1974. In totale, Messi è giunto a quota 712 gol complessivi (644 in blaugrana e 71 con l’Argentina).

OMNISPORT | 23-12-2020 08:04