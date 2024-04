Fiorentina, ladri in casa di Barak durante la sfida col Viktoria Plzen: messi in fuga dal vicino

Durante Fiorentina-Viktoria Plzen due uomini hanno provato a introdursi in casa di Barak: l'intervento di un vicino ha sventato il colpo, sospiro di sollievo per il centrocampista.

Giovedì sera movimentato per Antonin Barak. Il centrocampista della Fiorentina ha festeggiato la qualificazione alle semifinali di Conference League, grazie al sofferto successo ai supplementari sui suoi connazionali del Viktoria Plzen, piegati 2-0 al termine di una dura battaglia. Il 29enne originario di Pribram non poteva immaginare che, mentre era impegnato al Franchi, i “soliti ignoti” fossero in azione nella sua abitazione. Il colpo, però, è stato sventato grazie al provvidenziale intervento di un vicino.

Fiorentina-Viktoria Plzen: tentato colpo in casa di Barak

La vicenda è riportata dall’Ansa. Approfittando dell’assenza del centrocampista, due uomini hanno provato a introdursi nella sua abitazione in un’esclusiva zona residenziale di Firenze. Secondo quanto ricostruito, i due hanno rotto una porta finestra e sono entrati nell’appartamento. Il colpo, però, non è riuscito. Merito del tempestivo intervento di un vicino di casa, che ha indotto i malviventi a darsi alla fuga.

Colpo mancato: interviene il vicino e mette in fuga i ladri

Alcuni residenti, nel frattempo, hanno chiamato il 112 NUE e dopo pochi minuti sul posto si sono materializzati i carabinieri. Un altro abitante del quartiere ha riferito di aver visto due uomini a volto coperto allontanarsi velocemente e con circospezione dal luogo del tentato colpo, la casa di Barak. Dopo i controlli e gli accertamenti, il sospiro di sollievo: non sono riusciti a portar via nulla. L’analisi dei filmati delle telecamere di video sorveglianza della zona potrebbe portare alla loro identificazione.

Firenze, serata movimentata per Barak e…per Italiano