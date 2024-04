Fiorentina, il bacio di Italiano a Vanessa Leonardi: la società viola pronta a smentire. Cambia la data della semifinale

Il “presunto” bacio di Vincenzo Italiano continua a fare scalpore, LaPresse riferisce di una smentita da parte della Fiorentina mentre cambia la data della semifinale di Conference League con il Bruges

Continua a far scalpore il presunto bacio di Vincenzo Italiano a Vanessa Leonardi al termine del match tra la Fiorentina e il Viktoria. Nelle imagini che hanno fatto il giro del web si vede il tecnico della formazione viola mentre si avvicina (moltissimo) alla bordocampista Sky e sembra darle un bacio. Il tutto sarebbe avvenuto al termine della gara che è valsa ai viola il passaggio alle semifinali di Conference League.

Il bacio Italiano-Leonardi: la smentita della Fiorentina

Sulla vicenda del presunto bacio interviene anche la Fiorentina. Non arriva un comunicato ufficiale sulla vicenda da parte del club toscano ma a riportare la posizione della società del presidente Commisso ci pensa l’agenzia LaPresse che rivela la posizione della Fiorentina: “Nessun bacio, la giornalista aveva la testa sotto il cappuccio e quella era solo una fitta conversazione”, queste le parole riportare su una vicenda che nelle ultime ore ha creato tanto scalpore.

Italiano nel mirino dei social

Le immagini che sin dalla serata di ieri sera girano sui social lasciano pensare che tra Vincenzo Italiano e Vanessa Leonardi ci sia stato un bacio e anche piuttosto appassionato. Su Twitter foto e video del “presunto scandalo” si moltiplicano con i tifosi che lasciano sfogare tutta la propria ironia: “Avete già detto sicuramente che Italiano e la Leonardi non sono amanti ma solo un po’ Compagnoni”, scherza Cristiano tirando in ballo anche il telecronista e giornalista Sky marito della Leonardi. C’è chi vuole sapere i risvolti di questa storia: “Serve un aggiornamento sull’affaire Italiano-Leonardi-Compagnoni” e ovviamente i meme si sprecano.

Fiorentina-Bruges cambia la data della semifinale

Ma bacio, vero o presunto a parte, la notizia principale rimane la vittoria della Fiorentina che ha conquistato l’accesso alla semifinale di Conference League e dopo la finale dello scorso anno va ancora una volta all’assalto di un prestigioso titolo europeo. E arriva anche una novità in vista del doppio scontro con il Bruges. La semifinale di ritorno cambia data con il team belga che ospiterà la Viola mercoledì 8 maggio alle 18.45 invece che giovedì 9 maggio alle 21 come da programma. La decisione è stata presa perché il 9 è in calendario la Processione del Sacro Sangue, un evento particolarmente importante per la città e per questo è arrivato l’ok da parte della Uefa.