Ora parla Maxi Lopez sul caso Wanda-Icardi

Ha seguito in silenzio in questi giorni la telenovela infinita e tutte le polemiche sul caso Icardi, le accuse all’ex moglie, i dibattiti pubblici, privati, via social. Poi alla fine anche Maxi Lopez è intervenuto sul caso che toglie il sonno ai tifosi dell’Inter. L’attaccante, padre di 3 dei figli di Wanda Nara, è sbottato dopo aver letto un articolo di Selvaggia Lucarelli in lode della donna. Tra gli altri passaggi la Lucarelli scrive: “dobbiamo essere grate a Wanda Nara perché conserva la pelle dura di chi comanda e la pelle liscia di chi si piace, nell’ ambiente più sessista della galassia. “Chi vuoi che ti si prenda, con tre figli”, le disse nel 2013 Maxi Lopez, quando divorziarono. Non avrebbe mai potuto immaginare, il bifolco, che Wanda si sarebbe presa tutto. Perché forse qualcuno può togliere la fascia a Icardi, ma a Wanda Nara, la fascia da capitano, non la leva nessuno”.

LA REAZIONE – Parole che hanno fatto saltare la mosca al naso a Maxi Lopez che via twitter ha postato la foto dell’articolo scrivendo: “Quante cavolate di questa presunta signora… quando cercano di spostare i loro problemi iniziano a parlare senza senso per cercare di spostare un problema che prima o poi arriva. Dios las hace y ellas se juntan (dio le fa e poi le accoppia). Ho tante cose di raccontare di queste 2 nella #milanobynight “.

AUGURI FAKE? – Intanto sempre dal mondo social c’è chi assicura che tutta la valanga di messaggi di auguri di compleanno per Icardi, che Wanda Nara ieri ha retwittato come a testimoniare dell’affetto rimasto intatto nei confronti del bomber, non fosse del tutto vera. Giusva Pulejo assicura, dopo aver minuziosamente controllato, che: “1024 account fake hanno utilizzato oggi per la prima volta la parola #Icardi in un tweet; di questi, 746 account fake nei loro tweet hanno utilizzato la parola #capitano associata al cognome del calciatore. Gli account sono generati da un #bot, dal quale, guarda caso, scrivono complimenti al “capitano” Icardi, moltissimi dei quali retwittati ad hoc da #Wanda. Nuovi spunti della soap: creare una percezione distorta”.

SPORTEVAI | 20-02-2019 08:58