Orgoglio Italia: Sinner vince anche a Melbourne

Il momento d’oro di Jannik Sinner continua. Il giovane tennista azzurro, indicata da tutti come futura stella del tennis mondiale, si è portato a casa il secondo titolo della propria carriera. E’ accaduto a Melbourne.

Il 19enne altoatesino si è imposto al torneo ATP Melbourne One, in una finale tutta italiana (la settima della storia), su Stefano Travaglia. Match combattuto con Jannik Sinner che ha avuto la meglio 7-6, 6-4.

Per Jannik Sinner si tratta del secondo titolo in carriera, dopo quello vinto, nel 2020, al torneo ATP di Sofia. L’ennesima conferma di come sia destinato ad entrare nel gotha del tennis mondiale.

Complimenti anche a Stefano Travaglia che, grazie alla finale raggiunta al torneo ATP Melbourne One, farà un salto significativo nel ranking ATP (dovrebbe entrare nei primi 60 della classifica).

Insomma, il tennis azzurro sta bene, come ha dimostrato la finale conquistata anche dal duo Fognini-Berrettini all’ATP Cup (purtroppo persa al cospetto della Russia del team Rublev-Medvedev).

Ora è tempo di pensare all’Australian Open, il primo, atteso, Slam della stagione 2021. Jannik Sinner dovrà subito ritrovare la concentrazione se vorrà provare ad imporsi sull’ostico canadese Denis Shapovalov.

Intanto si gode il secondo titolo ATP della carriera. Nel 2020 ha vinto solo lui un torneo, nel 2021 è il primo azzurro a portarsi a casa una vittoria. Segnali piuttosto chiari del talento di questo 19enne in rapida ascesa.

OMNISPORT | 07-02-2021 09:08