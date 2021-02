Tennis: colpo Jannik Sinner, finale tutta italiana a Melbourne

Il tennis azzurro continua a dare soddisfazioni in Australia. Mentre in Atp Cup si festeggia la qualificazione dell’Italia in finale grazie al duo Fognini-Berrettini, che affronterà la Russia di Rublev e Medveded dopo aver eliminato la Spagna in semifinale, gli Azzurri sono protagonisti anche al Great Ocean Road Open, uno dei due tornei Atp 250 in programma sul cemento di Melbourne Park in vista degli imminenti Australian Open.

Jannik Sinner dopo oltre tre ore di gioco ha piegato il russo Karen Khachanov, sconfitto per 7-6 (4), 4-6, 7-6 (4), e in finale se la vedrà con il marchigiano Stefano Travaglia: per la prima volta dal 1988 ci sarà una finale Atp tutta italiana (la settima nella storia).

Sinner si è imposto sul numero 20 del mondo dopo un match complicatissimo, in cui è riuscito a salvare ben 12 palle break e annullare un match point del russo con una freddezza da veterano: grazie a questa vittoria il 19enne altoatesino è ora numero 34 del mondo, scavalcando anche Lorenzo Sonego. Per lui è la seconda finale Atp in carriera dopo la vittoria a Praga nel 2020.

Applausi anche a Travaglia, che a 29 anni conquista la sua prima finale nel circuito maggiore battendo nettamente per 6-3, 6-4 il brasiliano Thiago Monteiro, numero 83 del ranking. Grazie a questa vittoria salirà al numero 60 del ranking mondiale, stabilendo il suo primato.

