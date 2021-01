Tennis: ecco quando scenderà in campo Sinner

Ci siamo, tra otto giorni in campo. Appuntamento fissato per venerdì 29 gennaio, per il ritorno in campo di Jannik Sinner in vista degli imminenti Australian Open 2021, primo torneo stagionale dello slam per quanto riguarda il mondo del tennis.

Occasione davvero speciale e indimenticabile per il giovane talento azzurro che è stato invitato infatti ad un’esibizione che si terrà ad Adelaide con la partecipazione di grandissime stelle del circuito maschile e femminile: Serena Williams, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Dominic Thiem, Simona Halep, Naomi Osaka e la padrona di casa n.1 al mondo Ashleigh Barty.

L’evento, denominato “A Day at the Drive“, si disputerà su due sessioni di gioco e prevedrà una minima presenza di pubblico nel pieno rispetto delle norme di sicurezza sanitaria imposte dalle rigide autorità locali.

Non sono in palio punti ATP o prize money, ma solo il fatto di essere in campo con tennisti di un certo calibro, aiuterà il nostro Sinner a trovare stimoli e condizione per l’inizio degli Australian Open.

OMNISPORT | 21-01-2021 11:47