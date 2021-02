Niente impresa, l'Italia perde la finale di ATP Cup

Gli azzurri perdono la finale di ATP Cup contro la Russia. Match mai in discussione con i russi che si impongono in entrambi i match, non concedendo neppure un set agli azzurri Fognini e Berrettini.

Rublev si è imposto facilmente su Fognini (6-1, 6-2) mentre Berrettini è stato sconfitto da Medvedev (6-4, 6-2). Comunque, soddisfatto Berrettini: “Ci siamo divertiti molto, abbiamo giocato un grande tennis”. Ora per i due azzurri c’è da affrontare gli Australian Open.

OMNISPORT | 07-02-2021 08:17