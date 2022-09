Orlando stende il Toronto, è addio ai playoff

18-09-2022 11:09

Niente da fare per il Toronto “italiano” di Bernardeschi, Criscito ed Insigne, Orlando City rifila un 4-0 che spegne le speranze dei ragazzi di Bradley di allungare la loro stagione.

Quando mancano due giornate la classifica li vede penultimi in Eastern Conference a quota 34 punti e a -7 dal settimo posto.

Il trio azzurro arrivato a giugno a stagione già iniziata, sapeva che l’impresa fosse ardua, ma nonostante tutto ha provato a trascinare i compagni a suon di gol e giocate. Insigne, schierato anche in questa gara dal primo minuto nonostante il lutto, ha collezionato 6 reti e 2 assist in 9 partite, Bernardeschi ha fatto anche meglio con 8 gol e 2 assist in 10 presenze; anche Criscito è riuscito ad andare in rete lo scorso 18 agosto.