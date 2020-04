Orsolini: "Mihajlovic indispensabile per noi"

L'attaccante del Bologna Riccardo Orsolini è tornato a parlare di Sinisa Mihajlovic in un'intervista a Sky: "Prima la malattia del mister, poi gran parte dell'anno senza di lui, ora questa pandemia che ha sconvolto tutti: è una stagione un po' particolar. L'immagine di Mihajlovic a Verona, alla prima di campionato, seduto su quella panchina in condizioni non ottimali, dimostra la forza della sua persona, della squadra e della societa', che non molla e non mollerà".

"Anche a me è servito il suo modo di essere, di approcciarsi con gli altri, sono una persona che ora non ha paura di dire le cose e lo devo a lui. Mihajlovic per Bologna ha significato molto, ha dato la scintilla che serviva a tutto l'ambiente, la sua figura e' di vitale importanza".

SPORTAL.IT | 08-04-2020 14:00