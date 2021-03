Otavio seduce il Milan di Maldini: offerta irrinunciabile

Juve-Porto non ha segnato solo la chiusura di un ciclo rilevante, ma non soddisfacente e della presidenza Agnelli e della gestione Paratici-Nedved. Nella Champions ormai avversa alla squadra di Andrea Pirlo, c’è chi ha potuto godere di tempo e azioni e invenzioni tali da elaborare un giudizio, se prima non fosse stato già formulato, su un giocatore emozionante, soprattutto per i milanisti.

Otavio, brasiliano classe 1995, era stato tra i migliori anche nella gara di andata, dove era stato schierato da Conceicao nel ruolo di ala sinistra e aveva contribuito a far funzionare quel meccanismo perfetto studiato dal tecnico.

Otavio: le caratteristiche piacciono a Maldini

Il trequartista, all’occorrenza anche esterno su entrambe le fasce, è un giocatore dotato di buona tecnica, propenso al gol ma anche generoso con la squadra e con i compagni. Un insieme di caratteristiche che hanno interessato, secondo calciomercato.com, sia il Milan sia Paolo Maldini, uomo mercato per il club di via Aldo Rossi. In più, il giocatore sarebbe propenso a nuove esperienze dopo 7 anni al Porto.

Il Milan su Otavio: l’offerta

Il trequartista ha deciso di non rinnovare il contratto con il Porto, per lasciarsi libero e valutare eventuali offerte da club esteri. L’offerta che starebbe studiando Maldini è di quelle importanti: quadriennale da 1,5 milioni di euro a stagione. Manca ancora qualcosa per arrivare a un’intesa totale, le parti sono al lavoro su dettagli ed eventuali bonus alla firma. La proposta sarebbe risultata gradita da questo talento, che sta valutando seriamente quanto avanzato nell’offerta formulata dalla società rossonera per intraprendere una nuova esperienza, lontana dal Portogallo.

