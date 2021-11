Ottimismo Dovizioso: "La nuova M1 è tutta un'altra cosa"

18-11-2021 21:04

È un Andrea Dovizioso soddisfatto quello che è sceso dalla propria Yamaha Petronas al termine della prima giornata di prove in ottica 2022 sul circuito di Jerez de la Frontera.

Il pilota forlivese ha chiuso al 18° posto a oltre un secondo dalla Hond Lcr di Takaaki Nakagami, ma ha notato vistosi passi in avanti rispetto alla moto dello scorso anno.

“Il vento ha complicato tutto, ma le sensazioni sono molto buone – le parole di Dovizioso – le differenze rispetto alla vecchia M1 sono evidenti, non ho ancora trovato un punto negativo. Il punto di partenza della nuova moto è buono, anche se dobbiamo ancora capire i limiti della moto per scoprirne il potenziale”.

“Non è stato fatto un grande passo in avanti in termini di potenza, secondo me abbiamo più grip che motore, ma è troppo presto per trarre giudizi definitivi. In Malesia ne sapremo di più” ha concluso.

OMNISPORT