P1 Kuwait City, i numeri uno inavvicinabili: vincono Coello/Tapia e Sanchez/Josemaria

Il P1 di Kuwait City conferma le coppie più forti del momento, sia nel tabellone maschile sia in quello femminile. Incredibile il numero di vittorie della nuova coppia fenomeno del padel

Non manca poi molto alla conclusione di questa stagione e anche il P1 di Kuwait City, ultima tappa della tournèe di un mese fra Nordafrica e Medio Oriente iniziata col P2 di Newgiza, mondiali di Doha e Dubai, è un tassello importante che ha confermato l’egemonia delle coppie che stanno dominando il circuito.

Nel maschile Arturo Coello e Agustin Tapia, sempre più numeri uno, nel femminile Ari Sanchez e Paula Josemaria, ai vertici del padel femminile sul finire della stagione che comprende ancora un Major e le Tour Finals di Barcellona.

In Kuwait dominano Sanchez/Josemaria

Partiamo dalle ragazze. In Kuwait, Ari e Paula si sono prese il titolo senza cedere alcun set, vincendo tre tie-break su tre: 7-5 7-6 il punteggio della finale contro le numero 2, le temibili Gemma Triay e Claudia Fernandez che non sono riuscite ad abbatterle pur impegnandole per più di due ore.

“A inizio settimana – ha detto Josemaria – non sapevo nemmeno se sarei riuscita a giocare a causa di un problema al ginocchio, e per questo devo ringraziare lo staff medico del torneo che mi ha dato una grossa mano”. Sensazione confermatissima dalla compagna: “Non posso fare altro che ringraziare Paula – ha detto Ari –, che anche in una settimana così difficile è scesa in campo al mio fianco. Stiamo vivendo un sogno”.

Ennesima vittoria per Coello/Tapia

Quindi per Ari Sanchez e Paula Josemaria centrato il nono titolo di questo 2024, sono in programma altrri successi. Un numero notevole, ma non tanto quanto riuscito a Arturo Coello e Agustin Tapia è addirittura il dodicesimo, settimo negli ultimi sette tornei disputati. Per contrastare il ritorno del duo Galan/Chingotto hanno ritrovato concentrazione e l’infilata impresssionante di successi che vi stiamo raccontando. In semi hanno eliminato la coppia Garrido/Bergamini.

L’altra notizia della settimana in Kuwait è la sconfitta in semifinale di Galan e Chingotto, che per la prima volta da quando dividono il campo hanno mancato l’appuntamento con la finale, battuti da Franco Stupacuk e Mike Yanguas. Finale finita 6-4 6-2 per i più forti, incontrastati dominati di questo 2024.

“Siamo superfelici e consapevoli di tutto quello che stiamo ottenendo in questa seconda parte della stagione – ha detto Coello – ma non vogliamo fermarci”. “È facile – ha aggiunto Tapia – giocare con un compagno che vince punti, difende e copre il campo. Rende il mio lavoro più facile. È stato un torneo molto bello”. Vedremo a breve se l’obiettivo principale di questo scorcio finale verrà centrato.