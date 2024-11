Dubai, Coello/Tapia dominano anche qui. Bea Gonzalez torna dopo gli stop e vince

Nuovo successo della coppia che sta dominando la stagione e che si conferma al vertice anche in questo 2024

La striscia di vittorie consecutive è invidiabile: undici titoli nella stagione dell’avvento della Premier Padel, l’ultimo a Dubai. Insomma, nessuno batte Arturo Coello e Agustin Tapia arrivati a essere con merito la coppia più temibile del circuito.

Sul fronte femminile, un gradito ritorno come quello della coppia costituita da Bea Gonzalez e Delfi Brea, dopo gli stop della prima causati da infortuni fisici.

Dubai 2024: vittoria Coello/Tapia

Oltre alla spettacolarizazione inevitabile che ci regalano ad ogni match, Coello&Tapia hanno toccato il record di sessanta set vinti, uno solo perso.

Quella della coppia negli ultimi 6 tornei non è solo una supremazia, ma un vero e proprio tsunami nell’ambito del padel pro che a Dubai ha vissuto il consueto epilogo, ovvero la finale contro i Chingalan, conquistata dai numeri uno al mondo con un 6-4 6-3 figlio di due break, uno per set. Undici titoli in totale, in questa stagione e sei consecutivi per loro.

Chingotto e Galan, i finalisti che nulla hanno potuto, erano arrivati in finale battendo Yanguas-Stupaczuk e la speranza, rimasta tale, di riuscire a sconfiggere un duo di avversari ritenuti imbattibili.

Il ritorno di Bea Gonzalez

Passiamo alle ragazze, tornate a Dubai a giocare assieme dopo gli infortuni di Bea. Sei mesi dopo l’ultimo trionfo ad Asuncion, l’argentina e la spagnola hanno alzato di nuovo un trofeo, cosa successa per quattro volte di fila tra aprile e maggio. Niente da fare per Ale Alonso (alla prima finale in carriera nel circuito Premier Padel) e Andrea Ustero, che proprio con Brea aveva giocato la finale nel Major di Parigi.

È finita 6-2 6-3 in un’ora e 8’, una partita che le teste di serie numero 3 del tabellone hanno condotto dall’inizio alla fine, con le giovanissime spagnole che nel primo set avevano recuperato un break di svantaggio, salvo poi concedere ancora il servizio, e lo stesso è accaduto nel sesto game del secondo set.

