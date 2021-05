Pacers, rissa sfiorata tra Bitadze e la panchina

Già alle prese con una stagione tutt’altro che soddisfacente con il rischio concreto di non partecipare ai playoff, in casa Indiana Pacers bisogna anche fare i conti con la rissa sfiorata durante la partita contro Sacramento.

Protagonisti il centro di riserva Goga Bitadze e Greg Foster, assistente del coach Nate Bjorkgren.

Ad accendere la miccia è stato un rimprovero di Foster per un errore difensivo nella parte finale del terzo quarto. Bitadze, che rientrava dopo un’assenza di due settimane per un infortunio alla caviglia, ha continuato a giocare, per poi rispondere a muso duro al tecnico, invitandolo a sedersi in maniera molto colorita, subito dopo aver messo a segno una tripla.

Al primo timeout, tuttavia, Foster ha manifestato tutto il proprio dissenso per la reazione del georgiano avvicinandosi minaccioso al giocatore prima di venire placato dai componenti della panchina.

OMNISPORT | 06-05-2021 15:10