Padelli all'Inter fino al 2021: ora è ufficiale

Daniele Padelli torna ufficialmente e firma il suo nuovo contratto con l’Inter. Una notizia che era ormai nell’aria da giorni, il “rinnovo” non era in dubbio, ma oggi arriva il comunicato ufficiale del club nerazzurro, che informa anche tutti i suoi tifosi. “Nuova stagione in maglia nerazzurra per Daniele Padelli: il portiere classe 1985 ha sottoscritto ufficialmente un contratto con il Club fino al 30 giugno 2021”.

Al momento oltre a Samir Handanovic, che ovviamente è il titolare del ruolo, c’è anche Ionut Radu, rientrato dai prestito al Genoa e al Parma, che dovrebbe ricoprire il ruolo di secondo portiere dietro allo sloveno.

OMNISPORT | 14-09-2020 15:13