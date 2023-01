Paganese-Casertana: la decisione drastica dopo la guerriglia urbana e il rogo del pullman

27-01-2023 14:16

“È stata richiesta al Prefetto di Salerno l’adozione di un provvedimento per la disputa a porte chiuse dei prossimi tre incontri casalinghi della Paganese”. Il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive ha preso questa decisione all’indomani della riunione dell’Osservatorio.

La decisione dopo gli scontri di Pagani

L’organo ha esaminato i gravi fatti di violenza avvenuti domenica scorsa in occasione della gara di Serie D tra Paganese e Casertana. Ad entrambe le tifoserie sono state inoltre vietate le trasferte in occasione delle prossime tre partite di campionato. Infatti con analoghi provvedimenti prefettizi verranno vietate ad entrambe le tifoserie le trasferte, in occasione delle prossime tre partite di campionato.

Il 23 gennaio scorso, a Pagani prima del fischio d’inizio di Paganese-Casertana si era consumata una assurda guerriglia urbana che ha occupato strade del centro cittadino, de facto bloccato da un pullman da 50 posti sul quale viaggiavano i tifosi della squadra ospite, costretti a scendere con rapidità dal mezzo. Il rogo ha colpito anche la parte esterna di una palazzina, come si vede dai video circolati in Rete e sui social.

Scontri fra i tifosi della Paganese e della Casertana, incendiato un bus. Borrelli: “Ennesima vergogna dopo quanto accaduto fra i supporter di Napoli e Roma. Si individuino i responsabili e vadano in galera.” pic.twitter.com/DaZi0C7zUf — Francesco Borrelli (@NotizieFrance) January 22, 2023

Il precedente degli scontri sull’A1 ad Arezzo

Sull’accaduto si era già esposto il ministero dell’Interno, dopo quanto accaduto in autostrada nella stazione di Badia al Pino, in provincia di Arezzo, tra ultras del Napoli e della Roma in uno scontro senza precedenti che ha costretto la polizia stradale a intervenire e a chiudere l’autostrada per alcune ore.

