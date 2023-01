Paganese-Casertana, scontri tra i tifosi: bruciato pullman ospiti

23-01-2023 09:10

Violenti scontri a Pagani prima del fischio d’inizio di Paganese-Casertana, match valido per il gruppo G della Serie D. è stato dato alle fiamme un pullman da 50 posti sul quale viaggiavano i tifosi della squadra ospite, fatti scendere con rapidità dal mezzo. Il rogo ha colpito anche la parte esterna di una palazzina.

Il ministero dell’Interno oggi esaminerà i fatti e ha già fatto sapere che è pronto a prendere severi provvedimenti nei confronti dei responsabili degli incidenti. Si valuterà anche come far svolgere, da oggi in poi, match ad alto rischio, anche nelle serie minori. Un’altra domenica di guerriglia quella di ieri a Pagani, dopo quella scoppiata sull’autostrada – nei pressi di Arezzo – tra ultras del Napoli e della Roma.