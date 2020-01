Paganini: “Juventus, due opzioni per il ruolo di terzino”

Gli ultimi giorni di mercato potrebbero regalare colpi di scena importanti per le grandi del campionato, ma anche portarle a concludere operazioni non roboanti, ma comunque fondamentali per il prosieguo della stagione.

Su Twitter Paolo Paganini ha fatto il punto della situazione per Napoli, Inter e Juventus, tre club con interessi diversi e intrecci possibili, introducendo una novità importante soprattutto per i bianconeri.

“Due opzioni”

“Politano verso Napoli per 20 milioni di euro (e forse Llorente che piace a Conte più di Giroud) sblocca Eriksen – scrive il giornalista di Rai Sport confermando quella che è la notizia più importante del momento – Inter che spinge per uno scambio Vecino–Allan con il Napoli, ma c’è anche la Juventus se vende Emre Can. Terzini: Meunier del Psg o Hysaj”.

La Juve, dunque, sarebbe pronta ad aprire un doppio canale per il Napoli: uno per Allan, l’altro per Hysaj, giocatore da sempre gradito a Sarri perché bene a conoscenza – sin dai tempi di Empoli – dei meccanismi del suo sistema difensivo.

All’albanese, però, c’è un alternativa di spessore, quel Meunier spesso accostato ai club italiani: un terzino diverso da Hysaj, molto più propenso all’attacco e su cui probabilmente Sarri dovrebbe lavorare un bel po’ prima di dargli spazio nella formazione titolare dei bianconeri.

Tifosi contrari

Tra i due, però, pare proprio che i tifosi della Juve abbiano già scelto… “Hysaj credo sia il peggior giocatore del Napoli”, commenta Sbonse. E Paganini risponde: “Piace a Sarri. Ma è solo un sondaggio. Diciamo che il suo procuratore spinge molto. Lo ha offerto anche alla Roma”. Andrea sfodera il sarcasmo per bocciare la scelta dell’albanese: “Ma richiamare Paolino De Ceglie al posto di Hysai?”.

SPORTEVAI | 24-01-2020 10:22