Paganini rivela i due scambi cui pensano Juve e Inter

Soldi non ne girano su questo mercato. L’emergenza Covid si sta facendo sentire ovunque, e le voci – anche se c’è stata la smentita della società – su un’Inter che magari non sarà in vendita come si leggeva stamane su qualche giornale ma che comunque cerca soci ne sono una conferma. Come sarà allora il mercato che parte ufficialmente lunedì per la finestra invernale? Lo spiega Paolo Paganini.

Paganini rivela le mosse di Juve e Inter

L’esperto della Rai su twitter scrive: “Almeno nella prima parte la parola d’ordine di questo mercato è: scambio. La Juventus al di là della cessione di Khedira sta pensando a uno scambio Bernardeschi-Papu Gomez. Bernardeschi ha chiesto di andare a giocare con continuità per l’Europeo. Hanno provato con Milik ma è difficile”.

Poi aggiunge: “Per Pogba dipende molto da Raiola, se riesce a convincere lo United a lasciarlo partire con la formula del prestito. Poi verrà fissata una cifra congrua di riscatto. Se il Manchester insiste per avere cash a gennaio la vedo dura. Idem l’Inter che pensa a uno scambio con Eriksen al Psg per Paredes”.

I tifosi della Juve dicono no al Papu

L’idea dello scambio con l’Atalanta non entusiasma i tifosi della Juve a giudicare dalle reazioni sui social: “per rimanere coerenti con la politica di ringiovanimento della rosa. Io a differenza di molti tifosi credo che Bernardeschi stia bene alla Juve” o anche: “Lo scambio Bernardeschi/Gomez proprio non lo comprendo,con tutto il rispetto per il Papu non è il giocatore che serve alla Juventus” oppure: “Spero che lo scambio Papu/Berna non si faccia. In quel ruolo abbiamo Dybala”.

C’è chi scrive: “Ma nel caso l’Atalanta fosse interessata rimane il problema dell’ingaggio. Sarebbe disposto a rinunciare a parte dello stesso o la differenza dovrebbe metterla la Juventus?”, chi mastica amaro (“Bernardeschi è quel regalo che cerchi di riciclare, ma che nessuno accetta e te lo rende seduta stante.”) e infine chi sogna altro: “Ma non è meglio uno scambio Bernardeschi-Eriksen? Al parrucchino non gli piace Bernardeschi?”.

SPORTEVAI | 02-01-2021 15:09