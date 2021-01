Inter in allarme, Suning pensa alla cessione

Il 2021 dei tifosi dell’Inter inizia con la più inattesa e preoccupante delle notizie, che non riguarda il campo, bensì l’aspetto societario. Dopo le voci che si erano rincorse negli ultimi giorni dell’anno solare, sembrano infatti arrivare conferme sull’intenzione del gruppo Suning di mettere in vendita l’intero pacchetto azionario del club.

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, la banca d’affari Rothschild avrebbe infatti ricevuto dal colosso cinese proprietario della società nerazzurra non solo un mandato per cercare nuovi azionisti ma anche per la cessione del club.

Neppure il tempo, quindi, di sorridere grazie alle sette vittorie consecutive in campionato che hanno lenito almeno in parte la delusione per la bruciante eliminazione dalla Champions League già al termine della fase a gironi ed ecco che per l’ambiente nerazzurro arriva un’indiscrezione destinata a seminare non poca preoccupazione.

Del resto proprio i ripetuti flop in Europa nelle ultime stagioni, con tre eliminazioni consecutive in Champions dopo la prima fase, hanno creato inevitabili complicazioni a livello economico anche per una realtà solida come Suning.

Si aggiunga a tutto questo la situazione di criticità causata dal Coronavirus, non solo a livello sportivo, ed ecco che Zhang Jindong ed il figlio Steven, che ricopre la carica di presidente, starebbero valutando l’idea di disfarsi dell’Inter meno di cinque anni dopo aver rilevato il pacchetto azionario da Erick Thohir nel giugno 2016.

Torna in mente a tale proposito anche il cosiddetto “patto di Villa Bellini”, quello che lo scorso agosto sancì la permanenza di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter nonostante i numerosi duri sfoghi del tecnico salentino nella parte finale della stagione e in particolare dopo la finale di Europa League persa contro il Siviglia.

Quel confronto Conte fu informato dell’impossibilità del club di programmare una campagna acquisti all’altezza delle ambizioni del tecnico, costretto ad accettare la necessità della società di vendere per acquistare. Lo stesso scenario destinato a ripetersi durante il prossimo mercato di gennaio, già iniziato in casa nerazzurra con la cessione di Radja Nainggolan al Cagliari.



