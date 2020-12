Mercato Inter: Antonio Conte soddisfatto, doppio colpo in arrivo

Il vertice di mercato di martedì tra il presidente Steven Zhang, Antonio Conte e la dirigenza dell’Inter ha delineato le linee guida in vista della sessione invernale di calciomercato. Vendere prima di comprare, con un’occhio particolare alle possibili opportunità che arriveranno nelle prossime settimane.

La prima mossa è stata la cessione in prestito di Radja Nainggolan al Cagliari fino al termine della stagione, la seconda sarà l’addio di Christian Eriksen, richiesto dal Paris Saint Germain. In entrata avanti tutta per Alejandro Gomez, considerato un’opportunità da non perdere.

Secondo le indiscrezioni i nerazzurri avrebbero già trovato l’accordo economico con il Papu, pronto a firmare un contratto da 2,5 milioni a stagione per due anni e mezzo, fino al 2023. Serve ora trovare l’intesa con l’Atalanta, che chiede per il suo cartellino 10 milioni di euro circa ma è aperta ad eventuali contropartite.

Non è finita qui: Conte chiede un’altra punta, che andrà a prendere il posto di Pinamonti, destinato ad un prestito per fare esperienza perché giudicato ancora troppo acerbo dal mister leccese. Nel mirino c’è l’attaccante del Parma Gervinho, e la punta del Chelsea Olivier Giroud. Tra le opzioni possibili, anche Origi, Simone Zaza e Graziano Pellé, molto apprezzato da Conte che lo ha allenato ai tempi della Nazionale.

OMNISPORT | 30-12-2020 07:37