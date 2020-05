Paganini: Vuol fare tutto lui da solo, anche battere le punizioni

Non può perdere punti in campo perché non si sta giocando ma mai come in questo periodo di quarantena per l’emergenza sanitaria dovuta al Corona Virus il Milan ha vissuto un momento così tormentato. Voci di mercato, smentite, botta e risposta a distanza, dirigenti che se ne vanno, proprietà che tace, incertezza sul futuro dei big, da Donnarumma a Ibrahimovic. Per i rossoneri è un periodo nerissimo come sottolinea anche Paolo Paganini.

Paganini inchioda il colpevole: Gazidis non rispetta il ruolo

Per l’esperto della Rai c’è un colpevole su tutti e lo inchioda su twitter: “Non capisco la strategia del Milan. Non mi piace come stanno trattando Maldini e Pioli con una stagione che non è ancora finita. Vuole fare tutto Gazidis anche battere le punizioni?”.

Paganini non si fida di Rangnick

“Personalmente non ho niente contro Gazidis ma ognuno deve avere il suo ruolo. Mi sembra che voglia fare tutto. Giampaolo è un ottimo tecnico ma non è stato sostenuto. Pioli è competente e una persona per bene che va rispettata. Arriverà Ragnick? Bene, ottimo tecnico come ho scritto, ma lo dovrà dimostrare in Italia”.

Le reazioni dei tifosi alle parole di Paganini

Fioccano le reazioni sul web: “Giampaolo e Pioli invece hanno fatto sfracelli… la crociata contro Gazidis da parte della stampa comincia ad essere stucchevole. Nessuno che faccia notare come tutti siano smaniosi di riprendere per non saltare, mentre il Milan farà quello che verrà deciso” o anche: “Si vede che non segui molto il Milan…la mediocrità di Pioli ecc e la poca competenza di questi anni ci ha demolito…Rangnick sarebbe un grande upgrade. Ma in Italia fate tutti i solidali tra di voi per reggere questo circoletto…”.

C’è chi replica con ironia: “Se Palladino voleva battere le punizione al posto di Del Piero alla Juve, non vedo perché Gazidis non possa pretenderlo in questo Milan” ma la maggioranza è preoccupata: “Concordo però nemmeno Maldini mi è piaciuto, né nelle dichiarazioni, né nelle scelte. Essere stato un campione non rende automaticamente un bravo dirigente. Non si può ripartire da zero ogni anno”.

La difesa di Gazidis da parte dei tifosi

I fan si spaccano sulla figura di Gazidis: “Gazidis sta rischiando molto. Conoscendo poco l’Italia.. Sta creando tutti i presupposti per fallire” ma anche: “Dopo il 5-0 di Bergamo e la stagione finora disastrosa non hanno da dimostrare più nulla sia Pioli e chi lo vuole far restare”.

Infine il fronte del sì: “Mi pare che Maldini e Pioli abbiano già dimostrato di essere inadeguati. Stiamo vivendo la peggior stagione del Milan degli ultimi 22 23 anni. Non lo dico io, ma i punti in classifica” e ancora: “Gazidis è pagato per occuparsi di tutto, anche scegliere i dirigenti”.

SPORTEVAI | 12-05-2020 10:54