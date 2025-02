Pagelle Bologna-Como 2-0: De Silvestri sempreverde, si rivede Fabbian. Grave ingenuità di Fadera

Seconda vittoria nelle ultime tre partite per gli uomini di Italiano: altra gran prova di Dominguez. Fabregas cade pagando una prolungata inferiorità numerica: ancora bene Diao

Seconda vittoria nelle ultime tre partite e quinto risultato utile consecutivo per il Bologna di Vincenzo Italiano, che ha battuto 2-0 il Como al Dall’Ara nella gara valida per la ventitreesima giornata di Serie A.

Grazie ai gol di De Silvestri al 25′ e Fabbian al 66′ gli emiliani si sono portati momentaneamente a -2 dalla zona Champions League, mentre i lombardi, al secondo ko di fila, non hanno approfittato delle battute d’arresto di Parma, Venezia e Monza per aumentare il gap (+2, + 6 e +9) sulla zona retrocessione.

Bologna-Como, la chiave della partita

La solidità del Bologna e l’espulsione di Fadera al 38′: troppa grazie per gli uomini di Italiano, che in superiorità numerica hanno gestito il vantaggio raddoppiando in avvio di ripresa. Una prova di maturità contro una squadra, quella allenata da Fabregas, che non molla mai e anche al Dall’Ara non ha mai rinunciato a giocare.

Tutte le emozioni di Bologna-Como

Bologna, top e flop

De Silvestri 7: Sempreverde col vizio del gol. Al posto giusto nel momento giusto. Incornata vincente su traversone perfetto di Lykogiannis, sblocca il risultato con il primo timbro stagionale.

Sempreverde col vizio del gol. Al posto giusto nel momento giusto. Incornata vincente su traversone perfetto di Lykogiannis, sblocca il risultato con il primo timbro stagionale. Lykogiannis 7: Una macchina da cross. Quando arma il mancino porta tutti a lezioni di greco: per imparare come se mette un pallone in area di rigore, in termini di forza e precisione, si può andare a lezioni da lui. Lucumì centra la traversa grazie a un colpo di testa su una sua pennellata. Esce alla fine del primo tempo, ma solo perché è ammonito e con un uomo e un gol di vantaggio Italiano pensa che non è il caso di rischiare.

Una macchina da cross. Quando arma il mancino porta tutti a lezioni di greco: per imparare come se mette un pallone in area di rigore, in termini di forza e precisione, si può andare a lezioni da lui. Lucumì centra la traversa grazie a un colpo di testa su una sua pennellata. Esce alla fine del primo tempo, ma solo perché è ammonito e con un uomo e un gol di vantaggio Italiano pensa che non è il caso di rischiare. Dallinga 6.5: Colpisce una traversa. Sempre più a suo agio nel calcio italiano. Insistere su di lui è una scelta che ripagherà. Non segna ma è sempre lì e si fa apprezzare per una gran generosità nelle rincorse agli avversari.

Colpisce una traversa. Sempre più a suo agio nel calcio italiano. Insistere su di lui è una scelta che ripagherà. Non segna ma è sempre lì e si fa apprezzare per una gran generosità nelle rincorse agli avversari. Dominguez 6.5: Engelhardt avrebbe bisogno di un analgesico già nel corso del primo tempo. Conquista il calcio di punizione da cui nasce il gol del vantaggio del Bologna. Folletto imprendibile, baricentro basso e piedi svelti. Il solito Domingue. Ancora una volta incontenibile.

Engelhardt avrebbe bisogno di un analgesico già nel corso del primo tempo. Conquista il calcio di punizione da cui nasce il gol del vantaggio del Bologna. Folletto imprendibile, baricentro basso e piedi svelti. Il solito Domingue. Ancora una volta incontenibile. Odgaard 6: Si aggira come uno squalo a caccia della preda pallone nell’area di rigore del Como, ma non riesce ad azzannarla.

Si aggira come uno squalo a caccia della preda pallone nell’area di rigore del Como, ma non riesce ad azzannarla. Ndoye 5.5: Ha abituato a essere devastante e così, quando non ci riesce, è inevitabile avere la sensazione che ci si potrebbe attendere di più (7′ st Fabbian 6.5: Non segnava da una vita. Piattone risolutivo: al posto giusto al momento giusto per il 2-0 Bologna).

Como, top e flop

Diao 6: Il suo talento non discute, ha una gran forza nelle gambe. Va vicinissimo al pareggio in avvio di ripresa.

Il suo talento non discute, ha una gran forza nelle gambe. Va vicinissimo al pareggio in avvio di ripresa. Paz 5.5: Osservato speciale, ben contenuto, non si accende e stavolta non riesce a determinare come lui sa fare. Nel finale Skorupski gli nega la gioia del gol con un miracolo.

Osservato speciale, ben contenuto, non si accende e stavolta non riesce a determinare come lui sa fare. Nel finale Skorupski gli nega la gioia del gol con un miracolo. Engelhardt 5.5: Dominguez è un incubo a occhi aperti. Soffre in fase di non possesso, decisamente meglio quando ha tempo e modo di spingere.

Dominguez è un incubo a occhi aperti. Soffre in fase di non possesso, decisamente meglio quando ha tempo e modo di spingere. Caqueret 5: Non riesce a entrare in partita, si becca un giallo e Fabregas lo sostituisce all’intervallo inserendo Da Cunha al suo posto.

Non riesce a entrare in partita, si becca un giallo e Fabregas lo sostituisce all’intervallo inserendo Da Cunha al suo posto. Cutrone 5: Pochi rifornimenti, si eclissa rapidamente, schiacciato dalla marcatura fisica e asfissiante di Lucumì.

Pochi rifornimenti, si eclissa rapidamente, schiacciato dalla marcatura fisica e asfissiante di Lucumì. Fadera 4: Eccede nelle proteste nei confronti di Massimi. Un’ingenuità e qualche parolina di troppo che costano caro al Como, ridotto in inferiorità dal 38′.

Bologna-Como, la pagella dell’arbitro Massimi

Bologna-Como è stata diretta da Massimi di Termoli, assistito da Lo Cicero e Moro, Quarto uomo Dionisi , addetti VAR Mazzoleni e Guida. Rosso diretto a Fadera per una parola di troppo, ma la gestione dei cartellini non è particolarmente lucida con un metro che appare alle volte troppo severo ed altre troppo permissivo. Voto 5.5.

