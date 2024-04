Pagelle Cagliari-Atalanta 2-1: Scamacca illude, Viola la decide. Ranieri batte Gasperini

Vittoria salvezza per i sardi, che allungano sul Verona grazie a un super Nandez e a uno straordinario Shomurodov. Alla Dea non basta l'ennesimo gol del centravanti.

Il Cagliari di Claudio Ranieri batte a sorpresa l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, grazie alle reti di Augello e Viola, che rendono vano il gol del momentaneo vantaggio bergamasco di Gianluca Scamacca. Male la Dea in fase di possesso, benissimo i sardi per spirito di sacrificio e senso di appartenenza. Vittoria che può valere una buona fetta di salvezza. Entriamo nel dettaglio di pagelle e voti di Cagliari-Atalanta.

La chiave della partita

La “garra” del Cagliari. Vincono le motivazioni della squadra di Claudio Ranieri, che divora l’Atalanta sotto il profilo della voglia e dell’abnegazione. Bene in ripartenza la formazione rossoblù, con Nandez autentico trascinatore e Shomurodov faro del reparto offensivo. Augello il protagonista che non ti aspetti, mentre Viola mette a referto un altro gol da subentrato. Stavolta, è pesantissimo. A Scamacca, invece, non basta l’ennesimo segnale lanciato a Spalletti.

Le Pagelle dell’Atalanta

Carnesecchi voto 6: Può solo toccare sul gol di Augello, che gli piega i guantoni da pochi passi, pareggiando i conti prima dell’intervallo.

voto 6: Può solo toccare sul gol di Augello, che gli piega i guantoni da pochi passi, pareggiando i conti prima dell’intervallo. Toloi voto 6,5: La rete del pari arriva sul versante destro difensivo della Dea, ma manca la copertura di Hateboer. Buona la sua prova, soprattutto nel primo tempo.

voto 6,5: La rete del pari arriva sul versante destro difensivo della Dea, ma manca la copertura di Hateboer. Buona la sua prova, soprattutto nel primo tempo. Djimsiti voto 6: Tiene a bada i calciatori offensivi del Cagliari, dominando i duelli aerei. Non riesce a raddoppiare in tempo su Shomurodov in occasione del gol dell’1-1 di Augello.

voto 6: Tiene a bada i calciatori offensivi del Cagliari, dominando i duelli aerei. Non riesce a raddoppiare in tempo su Shomurodov in occasione del gol dell’1-1 di Augello. Kolasinac voto 5,5: Piuttosto impreciso nell’arco dei 90 minuti, si lascia puntare e saltare con troppa facilità da Shomurodov sull’azione che porta alla rete del pari cagliaritano.

voto 5,5: Piuttosto impreciso nell’arco dei 90 minuti, si lascia puntare e saltare con troppa facilità da Shomurodov sull’azione che porta alla rete del pari cagliaritano. Hateboer voto 5,5: Luci ed ombre nella partita dell’olandese, beffato alle spalle dall’inserimento di Augello sull’1-1 del Cagliari. Non riesce ad incidere in fase offensiva. (1′ st Bakker 5: Non incide nel match come richiesto da Gasperini. 41′ st: Ruggeri ng)

voto 5,5: Luci ed ombre nella partita dell’olandese, beffato alle spalle dall’inserimento di Augello sull’1-1 del Cagliari. Non riesce ad incidere in fase offensiva. Non incide nel match come richiesto da Gasperini. De Roon voto 5,5: Non la miglior prestazione del mediano olandese.

voto 5,5: Non la miglior prestazione del mediano olandese. Ederson voto 5,5: Sua la prima conclusione della gara

voto 5,5: Sua la prima conclusione della gara Zappacosta voto 6: Alla 200esima in Serie A, viene cercato con buona continuità dai suoi compagni, soprattutto nella prima frazione di gioco. Spinge e duetta con gli attaccanti all’altezza del lato corto dell’area di rigore. Atteggiamento positivo. (22′ st Holm 5.5)

voto 6: Alla 200esima in Serie A, viene cercato con buona continuità dai suoi compagni, soprattutto nella prima frazione di gioco. Spinge e duetta con gli attaccanti all’altezza del lato corto dell’area di rigore. Atteggiamento positivo. Koopmeiners voto 5,5: Fatica ad accendersi il faro della Dea, in difficoltà come già accaduto a Firenze in Coppa Italia. (10′ st Youre 5.5)

voto 5,5: Fatica ad accendersi il faro della Dea, in difficoltà come già accaduto a Firenze in Coppa Italia. Lookman voto 5: Si sacrifica tanto, ma si spegne man mano.

voto 5: Si sacrifica tanto, ma si spegne man mano. Scamacca voto 6,5: Segna ancora il centravanti di Gasperini, che continua a lanciare segnali importanti a Luciano Spalletti, in vista di Euro 2024. (10′ st De Ketelaere 5.5)

Top e Flop del Cagliari

TOP

Shomurodov voto 7: Prova importante dell’ex Roma e Spezia, che consegna ad Augello un autentico cioccolatino, solo da scartare per l’1-1 rossoblù. Poi tante iniziative positive dell’uzbeko, che strappa gli applausi di Ranieri.

voto 7: Prova importante dell’ex Roma e Spezia, che consegna ad Augello un autentico cioccolatino, solo da scartare per l’1-1 rossoblù. Poi tante iniziative positive dell’uzbeko, che strappa gli applausi di Ranieri. Augello voto 7: Gol, corsa e tanto cuore dell’esterno mancino del Cagliari, tra i grandi protagonisti del match. Suo il gol che permette ai padroni di casa di “annullare” subito il vantaggio bergamasco.

voto 7: Gol, corsa e tanto cuore dell’esterno mancino del Cagliari, tra i grandi protagonisti del match. Suo il gol che permette ai padroni di casa di “annullare” subito il vantaggio bergamasco. Nandez voto 6,5: Spirito di sacrificio e senso di appartenenza. Il migliore dei suoi nei primi 45 minuti. Nella ripresa non molla di un centimetro e trascina i sardi.

FLOP

Sulemana voto 5,5: Bene in fase di non possesso, meno quando si tratta di impostare e rifinire.

voto 5,5: Bene in fase di non possesso, meno quando si tratta di impostare e rifinire. Gaetano voto 5,5: Si accende a tratti per uno con le sue qualità. Può far meglio l’ex Napoli.

voto 5,5: Si accende a tratti per uno con le sue qualità. Può far meglio l’ex Napoli. Oristanio voto 5,5: Quello più in ombra del pacchetto avanzato del Cagliari, nonostante talento e voglia di incidere.

Il Tabellino di Cagliari-Atalanta

CAGLIARI (4-3-2-1): Scuffet; Nandez, Mina, Dossena, Augello; Sulemana, Makoumbou, Deiola; Gaetano, Oristanio; Shomurodov. All. Ranieri

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, Ederson, de Roon, Zappacosta; Koopmeiners; Lookman, Scamacca. All. Gasperini

Arbitro: Sig. Rapuano della sezione di Rimini.

Marcatori: Scamacca 13′, Augello 43′, Viola 88′.