Pagelle Cagliari-Monza 1-1: Dossena non si ferma più, Viola sontuoso, Colpani sotto tono

Top e flop della partita Cagliari-Monza 1-1, bene il Cagliari nella prima frazione, Colpani e Colombo deludono, Scuffet decisivo nella ripresa

26-11-2023 14:43

La prima volta in serie A tra Cagliari e Monza regala un pareggio per 1-1, equazione perfetta dopo un primo tempo dominato dai sardi e una ripresa di stampo ospite. Al gol di Dossena, al secondo centro di fila, replica Maric alla prima rete in A ma solo le traverse (di Mota e di Carboni), errori di conclusione e le prodezze dei portieri, in particolare di Scuffet, hanno evitato un punteggio più rotondo. Stavolta le mosse di Ranieri, che nel finale ha inserito Lapadula e Pavoletti, non sono state sufficienti per centrare la terza vittoria consecutiva in casa: i sardi salgono a quota 10 ma restano in zona retrocessione mentre il Monza, che non perde da più di un mese, centra il quarto risultato utile consecutivo e sale a 18 punti scavalcando la Lazio.

Cagliari-Monza, la chiave tattica

Cambia ancora l’assetto tattico del Cagliari: dal 4-2-3-1 proposto nelle ultime gare ad un 3-5-2 insolito che quasi si adatta a prevenire e contrastare la densità avversaria a centrocampo. Ranieri schiera in avanti la coppia Petagna – Luvumbo con lo scatenato Viola a fare il regista nella linea dei cinque a centrocampo. Non cambia invece Palladino che schiera il suo Monza con il solito 3-4-2-1 ma che non riesce a contrastare i sardi sulle fasce. La maggior parte delle azioni del Cagliari arriva dalle corsie esterne con Zappa e Augello che spingono e che all’occorrenza vanno anche a saltare al fianco degli attaccanti cedendo il cross ai difensori centrali che restano altissimi.

Il Cagliari resta corto e compatto tra i reparti e in fase difensiva abbassa Luvumbo che si va ad aggiungere al fianco di Augello sulla sinistra per contrastare le ripartenze di Birindelli e Colpani del Monza. Restano invece troppo bassi i difensori del Monza per tutta la prima frazione di gioco e le uniche azioni offensive vengono affidate alle ripartenze dei singoli Colpani e Mota e lanciati in profondità.

Nella seconda frazione di gioco i sardi calano nel ritmo di gioco e man mano si abbassano sempre di più concedendo metri importanti in avanti al Monza: nascono le prime vere occasioni e ancora una volta da calcio piazzato arriva un gol grazie a Maric. Cresce la squadra di Palladino e il Cagliari decide di schierarsi con le difesa a quattro con l’entrata in campo di Goldaniga al 71′. Ranieri passa al 4-4-2 -per cercare maggiore controllo dopo che entrambe le squadre si sono allungate nel secondo tempo – e cambia tutto l’attacco inserendo Pavoletti e Lapadula senza però ottenere i risultati sperati come gli ultimi minuti della gara contro il Frosinone.

I top e flop del Cagliari

Dossena 7. Un gol per due: da calcio piazzato segna grazie a un doppio salto con il suo compagno Goldaniga, impattano entrambi la palla, Di Gregorio para e Dossena la mette dentro.

Un gol per due: da calcio piazzato segna grazie a un doppio salto con il suo compagno Goldaniga, impattano entrambi la palla, Di Gregorio para e Dossena la mette dentro. Viola 7. Calci piazzati e piede caldissimo. Il Cagliari si affida a lui per le battute su palla inattiva e ad ogni cross (9 corner nel primo tempo) mette in pericolo gli avversari. Gioca da jolly-fantasista a centrocampo e va a supporto dei due attaccanti in fase offensiva.

Calci piazzati e piede caldissimo. Il Cagliari si affida a lui per le battute su palla inattiva e ad ogni cross (9 corner nel primo tempo) mette in pericolo gli avversari. Gioca da jolly-fantasista a centrocampo e va a supporto dei due attaccanti in fase offensiva. Augello 6.5. Coperture ottime in fase difensiva, devastante in fase di spinta. I suoi cross verso gli attaccanti sono sempre taglienti e pericolosi.

Coperture ottime in fase difensiva, devastante in fase di spinta. I suoi cross verso gli attaccanti sono sempre taglienti e pericolosi. Luvumbo 5.5. Erano attese le sue giocate e falcate ma gioca una partita di sacrificio e recupero. Discreto nel primo tempo, assente nel secondo. Mai realmente vicino al gol.

Erano attese le sue giocate e falcate ma gioca una partita di sacrificio e recupero. Discreto nel primo tempo, assente nel secondo. Mai realmente vicino al gol. Petagna 5. Prestazione deludente sul piano fisico e della qualità negli inserimenti offensivi. Lotta con i difensori avversari ma non cambia le sorti del match.

I top e flop del Monza

Maric 7. Primo gol non italiano della stagione del Monza, 13 gol su 13 erano stati segnati solo da calciatori italiani. Il croato entra al posto di Colombo e dopo poco segna di testa da calcio d’angolo.

Primo gol non italiano della stagione del Monza, 13 gol su 13 erano stati segnati solo da calciatori italiani. Il croato entra al posto di Colombo e dopo poco segna di testa da calcio d’angolo. Birindelli 6.5. Si crea una grande occasione in fase offensiva saltando tutti gli avversari possibili sul centrocampo e va a concludere dal limite dell’area.

Si crea una grande occasione in fase offensiva saltando tutti gli avversari possibili sul centrocampo e va a concludere dal limite dell’area. Dani Mota 6. La sua prima vera occasione arriva al 51′ quando si stacca dal suo avversario Zappa e colpisce la palla in modo sporco e di controbalzo prende la traversa.

La sua prima vera occasione arriva al 51′ quando si stacca dal suo avversario Zappa e colpisce la palla in modo sporco e di controbalzo prende la traversa. Colpani 5. Prestazione deludente, non entra mai realmente nel vivo del gioco e non impensierisce la difesa avversaria con le sue giocate. Nelle palle in profondità viene recuperato facilmente dai difensori avversari.

Prestazione deludente, non entra mai realmente nel vivo del gioco e non impensierisce la difesa avversaria con le sue giocate. Nelle palle in profondità viene recuperato facilmente dai difensori avversari. Colombo 5. Nel primo tempo spreca due possibili occasioni gol, non difende palla adeguatamente negli uno contro uno con i difensori avversari. Bocciato nella seconda frazione di gioco al 56′

Cagliari-Monza: il tabellino del match

CAGLIARI (3-4-1-2): Scuffet; Goldaniga (72′ Jankto), Hatzidiakos, Dossena, Zappa, Prati, Makoumbou, Augello (88′ Azzi); Viola (72′ Oristanio); Luvumbo (75′ Pavoletti), Petagna (75′ Lapadula). A disposizione: Aresti, Radunovic, Deiola, Pereiro, Wieteska, Sulemana, Obert,Azzi, Desogus, Shomurodov. Allenatore: Claudio Ranieri

MONZA (3-4-1-2): Di Gregorio; D’Ambrosio, Caldirola, Carboni (83′ Marì); Birindelli (55′ Ciurria), Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos; Colpani (65′ V. Carboni); Mota (65′ Machin), Colombo (55′ Maric). A disposizione: Lamanna, Sorrentino, Gori, Donati, Akpa Akpro, Pereira, Bettella, Bondo, Cittadini. Allenatore: Raffaele Palladino.

Arbitro: Marchetti

Reti: 10′ Dossena (C), 60′ Maric (M)

Note: AMMONITI: 41′ Prati, 48′ Birindelli, 67′ Machin

