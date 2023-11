Colpani nel mirino delle big, chi è il jolly del Monza che piace a tutti

Dall'origine del soprannome Flaco al mito Roberto Baggio e alla dedica a Berlusconi: tutto su Colpani, gioiello del Monza finito nel mirino delle big

01-11-2023 15:39

Tutti pazzi di Andrea Colpani, il trequartista del Monza che ha già segnato cinque reti in campionato. Palladino e Galliani sanno di avere un gioiello tra le mani, Spalletti potrebbe convocarlo in Nazionale, Milan, Inter e Juve lo hanno messo nel mirino: insomma, un magic moment per il ‘Flaco‘ bresciano.

Chi è Andrea Colpani, il ‘Flaco’ del calcio italiano

Cresciuto in quella meravigliosa fucina di talenti ch’è il settore giovanile dell’Atalanta, dov’era approdato all’età di 8 anni, il classe 1999 di Brescia si è imposto a pochi chilometri da casa, dopo un’esperienza a Trapani nel 2019/20. In Brianza le sue qualità sono esplose: dopo aver contribuito con cinque gol alla prima storica promozione del Monza in Serie A, si è ripetuto la scorsa annata con quattro reti.

Il 2023/24 potrebbe davvero essere la stagione della consacrazione: sono già cinque i gol messi a referto in dieci presenze. Numeri da urlo che hanno catturato le attenzioni delle big italiane: dal Milan all’Inter, passando per la Juventus. E Spalletti è pronto a convocarlo in Nazionale.

Colpani, Pastore, l’origine del suo soprannome e Roby Baggio

Ai tempi dell’Atalanta Colpani si è guadagnato il soprannome di ‘Flaco‘ (il magro, ndr) per la sua somiglianza fisica e tattica con l’argentino Pastore, ex Palermo e Roma. Trequartista col senso del gol, 184 centimetri per 70 chili: Andrea avrà pure molto in comune col sudamericano, ma il suo mito in assoluto è sempre stato un altro.

Già, Roberto Baggio, che nella sua Brescia ha scritto poesie in campo. La sua prima volta allo stadio? All’età di 5 anni, in occasione del ritiro del ‘Divin codino’. Poi, Iniesta, per cui ha sempre avuto un debole.

La dedica a Berlusconi e la passione per il ping pong

Dopo aver realizzato la prima doppietta in Serie A contro l’Empoli, lo scorso 26 agosto, Colpani ha voluto dedicarla a Silvio Berlusconi, patron del Monza scomparso a giugno. “Perché per me ha fatto tanto” ha poi spiegato il talento lombardo. Che, oltre al calcio, ha una passione sfrenata per il ping pong. Durante il ritiro estivo un’appassionante sfida col compagno di squadra Caprari era diventata virale sul web.